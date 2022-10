V jihoitalském přístavu Crotone se za 24 hodin vylodilo téměř 1000 migrantů, 650 z nich přivezlo po záchranné operaci u Libye plavidlo italské pobřežní stráže. Nová vláda premiérky Giorgie Meloniové přitom ohlásila, že se pokusí příjezdům migrantů všemi dostupnými prostředky bránit.

Plavidlo Diciotti provozované pobřežní stráží dnes do Crotone dorazilo s lidmi, které pomohlo zachránit ve středu z potápějícího se člunu. Jde o migranty, kteří pocházejí zejména z Egypta, Afghánistánu a Sýrie. Pobřežní stráž dopravila do Itálie i těla dvou migrantů, kteří během cesty zahynuli.

Už ve středu večer do kalábrijského přístavu doplula plachetnice, která vezla 109 migrantů včetně osmi dětí a vyplula z Turecka. V posledním úseku plavby ji doprovázela rumunská hlídkovací loď z mise unijní agentury Frontex. Další dvě lodě s migranty, které ve středu dorazily do Crotone, vezly 99 a 54 osob. Všichni nově příchozí cizinci zamířili do přijímacího centra ve městě Isola Capo Rizzuto.

Podle statistik italského ministerstva vnitra letos po moři do Itálie dorazilo téměř 80 000 migrantů. Loni to bylo ve stejném období zhruba 53 000 lidí. (ČTK)