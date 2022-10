Velitelem vzdušných sil české armády se stal brigádní generál Čepelka

Funkci velitele vzdušných sil české armády dnes slavnostně převzal brigádní generál Petr Čepelka. Oficiálně se jí ujme od úterý, kdy v čele českých letců nahradí generálmajora Petra Mikulenku.

Slavnostní ceremonie se uskutečnila na kbelském vojenském letišti v Praze za přítomnosti zástupců vedení ministerstva obrany a velení armády. Novinářům Čepelka řekl, že jako velitel vzdušných sil naváže na priority náčelníka generálního štábu Karla Řehku, který označil za hlavní prioritu bojeschopnost. „Musíme udělat všechno pro to, aby vzdušné síly byly plně bojeschopné v co možná nejkratší době,“ poznamenal. Souvisí s tím podle něj zavedení nově pořizovaných zbraňových systémů, ať už nových vrtulníků, radiolokátorů nebo příprava na novou podobu taktického letectva.

V projevu před vojáky poznamenal, že bezpečnostně se Česko nachází v nejhorším stavu za posledních 20 let. Zdůraznil, že je potřeba pokračovat v trendu intenzivního nahrazování zastaralé vojenské techniky vzdušných sil novými sofistikovanými zbraňovými systémy. Zdůraznil, že v centru zájmu musí být vždy voják a vytvoření kvalitních podmínek pro výcvik.

O důležitosti personálu mluvil i končící velitel Mikulenka, který na konci roku odejde do zálohy. Velitele vyzval, aby na první místo vždy stavěli lidi, motivovali je a u jednotek udrželi. „Nejdůležitější, co máme, jsou lidé a musíme si je hýčkat,“ podotkl. Mikulenka v české armádě sloužil téměř 40 let, z toho 35 let u nadzvukového letectva. Řekl, že je pyšný, že se podílel na výcviku desítek nebo stovek pilotů.

Řehka mu za práci poděkoval. V proslovu šéf armády poukázal na složitou situaci, kdy podle něj za poslední desetiletí nebylo nikdy riziko konfliktu mezi Ruskem a NATO tak blízko jako nyní. Zdůraznil, že pro udržení míru je důležité se připravovat na válku. Vyzdvihl také potřebu přípravy na válčiště budoucnosti a poukázal na politickou a společenskou podporu, kterou teď armáda má. Je nutné ji podle něj využít.

Čepelka (53 let) dosud řídil sekci rozvoje sil ministerstva obrany. U armády sloužil od počátku 90. let minulého století jako pilot či navigátor vrtulníků i na dalších postech u letectva. Velel 22. základně vrtulníkového letectva v Náměšti nad Oslavou. Dvakrát byl nasazený v Afghánistánu.

V čele vzdušných sil většinou stojí bývalí piloti stíhacích letounů. Čepelka je druhým pilotem vrtulníku, který tuto funkci obsadí. Prvním byl v letech 2016 až 2018 Jaromír Šebesta. (ČTK)