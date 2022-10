Vláda prodloužila kontroly na hranicích se Slovenskem o 45 dní

Vláda dnes prodloužila kontroly na hranicích se Slovenskem do 12. prosince, tedy o 45 dní. Vyjádření premiéra Petra Fialy, který původně mluvil o 15 dnech, upřesnilo ministerstvo vnitra.

Kontroly kvůli zvýšené migraci lidí zejména ze Sýrie měly původně skončit v pátek, podle Fialy však situace jejich prodloužení vyžaduje.

Vláda kontroly prodloužila o 15 dní podle části evropského nařízení, které umožňuje zavést ochranu hranic neprodleně. Dalších 30 dní pak budou kontroly fungovat podle jiné části nařízení. Celková doba kontrol může podle této části trvat až půl roku.

Původní článek evropského nařízení, podle kterého byly kontroly 28. září vyhlášeny, umožňoval zavést ochranu vnitřních hranic okamžitě. Celková doba znovuzavedení ochrany vnitřních hranic by v takovém případě nesměla bez schválení Evropskou komisí překročit dva měsíce. Podle tohoto nařízení budou kontroly platit 15 dní do 12. listopadu.

Podle mluvčího ministerstva vnitra Adama Rözlera však budou kontroly dále platit i po tomto datu, a to podle jiné části nařízení, která umožňuje jejich vyhlášení na 30 dnů. I tuto dobu je možné prodlužovat, a to nejvýše o 30 dnů na maximální dobu šesti měsíců. (ČTK)

„Je to o 15 s případnou přípravou o dalších 30, což už by podléhalo evropské notifikaci. Ten proces je potřeba formálně zahájit už teď, aby to bylo stihnutelné,“ napsal Deníku N ministr vnitra Vít Rakušan.