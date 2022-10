Policie obvinila šestnáctiletého mladíka ze sobotní vraždy v Praze 9

Policisté obvinili šestnáctiletého mladíka ze sobotní vraždy muže v bytě ve Slévačské ulici v Praze 9 a navrhla pro něj vazbu. Podle dřívějších informací je obětí devatenáctiletý muž, přičemž šestnáctiletý mladík byl sám vážně zraněný.

Kriminalisté také informovali o tom, že incidentu v bytě se neúčastnil žádný další člověk.

Dospělým pachatelům hrozí za vraždu v základní sazbě deset až 18 let vězení. U mladistvého nicméně horní hranice sazby nesmí překročit pět let odnětí svobody. Výjimkou jsou závažné případy se zavrženíhodnou pohnutkou nebo způsobem provedení, u nichž trestní zákoník dovoluje uložení výjimečného trestu – tehdy soud může mladistvému uložit pět až deset let za mřížemi. (PČR, ČTK)