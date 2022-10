Ředitel Šachťaru Doněck vyzval k vyloučení Íránu z fotbalového MS

Podle výkonného ředitele fotbalového klubu Šachťar Doněck Serhije Palkina by Írán měl být vyloučen z fotbalového mistrovství světa v Kataru. „Zatímco se budou íránští vůdci bavit hrou svého týmu, Ukrajince budou zabíjet íránské drony.“

💬 "Ukraine should be at the World Cup. Iran deserves no place there!"

📝 Statement by #Shakhtar CEO Sergei Palkin ⬇️ pic.twitter.com/JhVk1GUVWo

