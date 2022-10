Kupka: Kdyby Česko zrušilo hraniční kontroly, mohl by se zvýšit počet příchozích uprchlíků

Pokud by Česko upustilo od kontrol na hranicích se Slovenskem, mohl by se podle ministra dopravy Martina Kupky (ODS) zvýšit počet příchozích uprchlíků. Kupka to řekl před jednáním vlády, která projednává prodloužení kontrol o 15 dnů.

Kontroly kvůli příchodu především syrských uprchlíků zavedlo Česko na hranicích se Slovenskem na konci září. Původně platily do 8. října, později je kabinet prodloužil do 28. října. Pokud dnes vláda schválí další prodloužení, potrvají kontroly do 12. listopadu. (České noviny)