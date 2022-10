Koalice Spolu odmítá návrh Pirátů a Prahy sobě na utvoření společně koalice

Koalice Spolu odmítá návrh Pirátů a Prahy sobě na utvoření společné koalice. Pirátům zároveň vzkazuje, aby přestali blokovat koalici na vládním půdorysu.

„Koalice Spolu pro Prahu bude nadále pokračovat v jednání s kolegy z hnutí STAN a připravovat návrh koaliční smlouvy. Pražané si zaslouží stabilní vládu. Nyní již opravdu není prostor pro politikaření, proto doufáme, že Piráti změní stanovisko a přijmou pozvání na další koaliční jednání,“ napsala koalice Spolu v tiskovém prohlášení.

Piráti a Praha sobě dnes navrhli koalici Spolu nové rozložení sil v možné pražské koalici. Jejich Aliance pro stabilitu by měla dostat šest pozic radních, Spolu a Starostové by si měli rozdělit pět míst. Spolu by podle nich mělo nárok na pozici primátora.