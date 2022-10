Piráti a Praha Sobě poslali koalici Spolu návrh na vytvoření pražské koalice

Piráti a Praha sobě navrhují nové rozložení sil v možné pražské koalici. Jejich Aliance pro stabilitu by měla dostat šest pozic radních, Spolu a Starostové by si měli rozdělit pět míst. Spolu by podle nich mělo nárok na pozici primátora.

„Primátor má ze zákona ‚právo veta‘, takže není prakticky možné, aby radou prošlo rozhodnutí, se kterým primátor nesouhlasí. Toto rozdělení odpovědností a sil povede k maximální snaze se dohodnout,“ píše vyjednávací tým v dopise odeslaném zbylým dvěma stranám.

Vyjednávání v Praze rozebíráme zde. Spolu dosud chtělo jednat pouze s Piráty a žádalo v radě šest křesel.