Musk do centrály Twitteru přinesl keramické umyvadlo

Podnikatel Elon Musk přišel do centrály společnosti Twitter, jejíž akvizici musí podle příkazu soudu do pátku dokončit. Do budovy v San Francisku vešel s umyvadlem v rukou a pronesl anglickou slovní hříčku „Let that sink in!“ (anglicky umyvadlo i vstřebat). (CNBC)

Entering Twitter HQ – let that sink in! pic.twitter.com/D68z4K2wq7 — Elon Musk (@elonmusk) October 26, 2022