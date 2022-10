CNN: Ředitel CIA Burns navštívil v říjnu Ukrajinu

Vývoj bojů (244. den): Podařilo se zjistit, kdo jsou, co dělají a jak vypadají lidé, kteří posílají rakety na ukrajinské civilisty. Jednotka má několik desítek členů. Tvoří ji převážně mladí muži a ženy s IT vzděláním, z nichž někteří byli vývojáři počítačových her.