Ve Švýcarsku zemřela herečka Zuzana Burianová

Od pondělí se v USA začne prodávat mince v hodnotě 25 centů, na níž je poprvé v amerických dějinách vyobrazena žena asijského původu. Je jí herečka Anna May Wongová, jejíž rodiče pocházeli z Číny. Většina mincí s její podobiznou byla vyprodána ještě před uvedením do oběhu. (US Mint)