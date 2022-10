Průměrná hrubá měsíční mzda lékařů loni vzrostla o necelých 13 procent na 83 808 korun. Jsou v ní započteny všechny příplatky, odměny a přesčasy. U sester stoupla mzda o 16 procent na 52 569 korun. Informuje o tom Český statistický úřad.

„Za posledních pět let došlo k navýšení mezd lékařů celkem o téměř 50 %. V absolutním vyjádření jde o bezmála 28 tisíc korun, přičemž nejvýraznější růst byl zaznamenán v posledních dvou letech,“ řekl ředitel odboru statistik rozvoje společnosti ČSÚ Martin Mana. Do loňských mezd lékařů se také promítly tzv. covidové odměny, které schválila vláda do výše až 75 tisíc korun. (ČSÚ)