Na Slovensku v září podle statistického úřadu zemřelo nejméně lidí od začátku letošního roku

„Není to žádné hrdinství; jen přesvědčení, že to nemůžeme nechat být. Všichni, kdo mají možnost něco říci, ať už jsou to politici, nebo novináři, by to měli udělat,“ říká moderátor Studia N Filip Titlbach, který byl v pondělí hostem diskuse v baru Tepláreň, před nímž přišli o život Juraj s Matúšem jen kvůli tomu, kým byli.