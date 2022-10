V Pensylvánii se konala klíčová televizní debata v boji o senátora

V Pensylvánii se v očekávané televizní debatě utkali dva hlavní kandidáti na senátora John Fetterman a Mehmet Oz. Demokrat Fetterman, který měl nedávno infarkt, místy zápasil s formulacemi, zatímco televizní moderátor Oz působil suverénně.

Republikán Oz, který v průzkumech za Fettermanem mírně zaostává, se postavil proti převažujícímu postoji své strany a odsoudil zrušení federálního práva na interrupce. Řekl ale, že by o potratech měli rozhodovat „žena, její doktor/ka a místní političtí lídři“.

Holy shit: Oz says his abortion position: should be between "a woman, her doctor, and local political leaders" #PASenDebate pic.twitter.com/UDiJvDYHYo

— Pat Dennis (@patdennis) October 26, 2022