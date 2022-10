Zničení Kachovské elektrárny by Krym připravilo na léta o vodu, varuje Kyjev

Pokud by Rusko vyhodilo do povětří Kachovskou vodní elektrárnu, připravilo by poloostrov Krym až na 15 let o dodávky vody. V rozhovoru se stanicí Sky News to řekl tajemník ukrajinské bezpečnostní rady Oleksij Danilov.

Poloostrov, který v roce 2014 v rozporu s mezinárodním právem anektovalo Rusko, trápí nedostatek vody už od tohoto roku.

„Pokud ji (elektrárnu) vyhodí do povětří, tak na samotnou myšlenku dodávek vody na Krym můžeme na deset i patnáct let zapomenout, a možná, že i napořád. Vzniká tady ale otázka, k čemu je Rusům Krym dobrý, pokud ho plánují nechat bez vody,“ řekl Danilov. (Sky News)