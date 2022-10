Začal kalifornský proces s Weinsteinem, obviněn je z 11 znásilnění a zneužití

V americkém Los Angeles začal další soudní proces s bývalým hollywoodským producentem Harveym Weinsteinem. Vystoupí v něm ženy, které ho obvinily ze zneužití a znásilnění. Weinstein všech 11 obvinění popřel.

Jeho právník Mark Werksman tvrdí, že obvinění žen jsou neodůvodněná, protože „sex je v Hollywoodu výměnné zboží“, chování Weinsteina bylo proto konsensuální a akceptovatelné.

Mezi ženami, které Weinsteina v Kalifornii obvinily, je i manželka současného guvernéra Jennifer S. Newsomová.

Weinstein, kterému je 70 let, byl už ze znásilnění uznán vinným v jiném soudním sporu v New Yorku, tehdy dostal 23 let nepodmíněně. (Fox News)