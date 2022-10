Král Karel III. jmenoval novým britským premiérem Rishiho Sunaka. Nahradí Liz Trussovou, která krátce předtím panovníkovi předala svou rezignaci. (BBC)

📸 The moment Rishi Sunak was appointed as UK's new prime minister by King Charles III – the second appointment of the new King's reign. pic.twitter.com/9vdijvchqF

— AFP News Agency (@AFP) October 25, 2022