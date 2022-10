Úhradová vyhláška pro příští rok počítá s navýšením příjmů o 33 miliard

Úhradová vyhláška ministerstva zdravotnictví pro rok 2023 počítá oproti letošku s navýšením příjmů o 33 miliard na 464,6 miliardy korun a s výdaji 474,4 miliardy korun. Informovala o tom náměstkyně ministra zdravotnictví pro ekonomiku a zdravotní pojištění Helena Rögnerová.

Oproti původnímu návrhu se čísla na výdajové straně zvýšila o několik miliard. Podle Rögnerové to nastalo po připomínkovacím řízení a začlenění některých požadavků, například záchranná služba požadovala 1,5 miliardy korun.

Předloni byly příjmy v úhradové vyhlášce 358 miliard, loni 399,9 miliardy, letos vycházejí na 431,5 miliardy a pro příští rok se zvýší. „Pro rok 2023 počítáme s růstem příjmů o 33 miliard korun,“ řekla Rögnerová na celostátním setkání ředitelů nemocnic a zástupců ze sektoru zdravotnictví v Brně.

Z celkové částky 464,6 miliardy korun bude 318,4 miliardy výše pojistného, 141,4 miliardy bude platba státu a 4,9 miliardy budou ostatní příjmy. „V minulých letech byl problém vybojovat nějaké navýšení. Jestli to takto bude další roky, považuju to za poměrně stabilizační prvek a věřím, že by nás ten systém mohl provést i roky, které nás čekají, a nebudou nejlehčí,“ řekla Rögnerová. (ČTK)