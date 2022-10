Nárůst sňatků ukazuje, že Rusko mobilizovalo nejmíň 492.000 lidí, píše Mediazona

Ruský nezávislý portál Mediazona tvrdí, že ruské úřady mobilizovaly nejméně 492 000 lidí. Odvozuje to od nárůstu počtu sňatků v Rusku. Mnozí muži před odchodem uzavřeli manželství z praktických důvodů. Ministr obrany Šojgu dříve tvrdil, že povolává 300 000 mužů.

Po předložení povolávacího rozkazu se může mobilizovaný ze zákona oženit týž den, kdy se obrátí na úřad, a nemusí čekat měsíc, jak je v Rusku obvyklé. „Pochopila jsem, že jestli odjede, tak oficiálně nejsme jeden pro druhého nikdo,“ vysvětlila svoji motivaci ke svatbě žena z Jekatěrinburgu, kterou dříve citoval portál E1.ru. Natalja z města Kaluga zase uvedla, že spolu s manželem sice žijí už 20 let a mají tři děti, ale že ke svatbě se rozhodli až letos na podzim poté, co dostal povolání do armády.

Nejvíce mobilizovaných je v poměru k počtu obyvatel podle zjištění Mediazony v regionech na východě Ruska a nejméně v Moskvě. Nárůst sňatků je nejpatrnější v Burjatsku na ruském Dálném východě. Od 1. do 21. září, kdy ruský prezident Vladimir Putin mobilizaci oznámil, matriky registrovaly v průměru 83 svateb týdně. Po začátku mobilizace se tento počet zvýšil na 662 svateb týdně. Páry, které se rozhodly pro svatbu „pro každý případ“ nebo před odjezdem do zahraničí, aniž by muž dostal povolávací rozkaz, ve statistice Mediazony nejsou, protože tito lidé musejí čekat na svatbu měsíc. (Mediazona, ČTK)