Si Ťin-pching se stal nejmocnějším mužem v čínské historii od dob Mao Ce-tunga. Zajistil si třetí funkční období, do nejužšího mocenského kruhu dosadil své věrné. Co to znamená pro Čínu i pro svět? Ve Studiu N to Filip Titlbach rozebírá s Magdalenou Slezákovou ze zahraniční redakce.