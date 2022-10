Video dne: Jihlavu dnes zahájí Osmý den války

V polovině září bude do kin uveden nový celovečerní dokument Good Old Czechs režiséra Tomáše Bojara. Dnes, kdy si připomínáme 77. výročí návratu československých příslušníků RAF z Velké Británie do Prahy, byl zveřejněn trailer k filmu, který vypráví příběh dvou českých letců RAF. (Proti šedi)