V Ústí bude s ANO a SPD vládnout i Tošovský z ODS, podle krajského předsedy ve straně skončil

Krajský předseda ODS v Ústeckém kraji Karel Krejza po zvolení Pavla Tošovského (ODS) v Ústí nad Labem do rady po boku radních za ANO a SPD řekl, že Tošovský ve straně skončil. Jeho podporu vedení města hnutími ANO a SPD občanští demokraté silně kritizují.

Primátorem Ústí nad Labem byl znovu zvolen Petr Nedvědický z ANO, který byl i lídrem kandidátky hnutí ve městě. Do funkce prvního náměstka byl na dnešním ustavujícím zastupitelstvu zvolen Tomáš Vlach z ANO. Druhým náměstkem se stal Bohumil Ježek z SPD a třetí náměstkyní Věra Nechybová z Ústeckého fóra občanů.

Všichni čtyři budou vykonávat funkci jako uvolnění, tedy s nárokem na plný plat. Uvolněný bude také dnes zvolený radní Pavel Tošovský (ODS). Tošovský ani Nechybová nereprezentují ve vedení města svou stranu, jejich spolustraníci zůstali v opozici.

„Ještě dnes se sejde mimořádná oblastní rada, která tuto pro nás naprosto šokující situaci bude okamžitě řešit,“ řekl Libor Turek, předseda regionálního sdružení ODS. Tošovský dnes řekl, že není součástí koalice.

„Já nejsem v koalici. Já jsem přislíbil vítězi voleb ANO, že podpořím jejich návrhy,“ řekl Tošovský. „Nic jsem nepodepisoval, žádnou koaliční smlouvu,“ doplnil Tošovský, který v uplynulém volebním období vykonával funkci náměstka primátora. Dodal, že nemíní z ODS odcházet.

Krejza jednání Tošovského považuje za zradu a za absolutně nepřijatelné. „Je to absolutní zrada. Domluva i před zastupitelstvem byla jednoznačná a byla jiná, než jak to proběhlo na zastupitelstvu. Předpokládám, že končí v ODS – ať už dobrovolně, nebo nedobrovolně. Jsem tím znechucený, když někdo nemá hrdost a páteř. Nemám pro to absolutně žádné pochopení,“ řekl Krejza. (Seznam zprávy, ČTK)