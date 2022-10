První britský premiér asijského původu: Rishi Sunak přesvědčil konzervativce, Mordauntová odstoupila

Penny Mordauntová odstoupila z klání o pozici předsedy britské Konzervativní strany. Novým předsedou strany a posléze i premiérem země se stane bývalý ministr financí Rishi Sunak.

V zářijovém souboji o premiérské křeslo Rishi Sunak proti Liz Trussové neuspěl, teď se stane jejím nástupcem. Na fotce z konce srpna v londýnské aréně Wembley. Foto: Stefan Rousseau / PA Images / Profimedia

Před sedmi týdny Sunak prohrál souboj o vedení strany s Liz Trussovou, která však minulý týden odstoupila. Dnes byl Sunak jediným kandidátem, který odevzdal podpisy nejméně stovky poslanců, již jej podporují. Nový lídr konzervativců bude prvním britským premiérem asijského původu.

Mordauntová, která má v současné vládě na starosti koordinaci politiky v Dolní sněmovně, měla před oznámením veřejnou podporu necelé třicítky poslanců. Aby prošla do užšího výběru, potřebovala nejméně stovku podpisů. Její kampaň přitom ještě hodinu před koncem nominací mluvila o tom, že má nejméně 90 zákonodárců jistých. Své odstoupení oznámila dvě minuty před uzavřením nominací a na Twitteru vyjádřila Sunakovi svou podporu.

Pozici Sunaka jako nového předsedy Konzervativní strany posléze potvrdil předseda vlivného vnitrostranického Výboru 1922 Graham Brady. Místností se následně ozvaly hlasité projevy radosti i bouchání do stolů.

Ještě včera se mluvilo o Borisi Johnsonovi, který byl premiérem do září, že by mohl do volby výrazně promluvit. Přestože i on měl údajně shromáždit potřebnou podporu nejméně stovky poslanců, rozhodl se včera večer nakonec z klání odstoupit se slovy, že sice má stále co nabídnout, ale nyní pro to není vhodná doba.

Sunak se nyní ujme vlády v extrémně složité ekonomické situaci. Plány na reformu britského hospodářství stály křeslo jeho předchůdkyni Trussovou. Opozice v čele s labouristy, k nimž se připojili i liberální demokraté a Skotská národní strana, následně vyzývala k předčasným volbám.

Zatím není zřejmé, kdy přesně bude Sunak formálně uveden do premiérského úřadu – může se tak stát zítra. (BBC)