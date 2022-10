Premiér Fiala se zúčastní předávání vyznamenání na Hradě 28. října

Premiér Petr Fiala se zúčastní předávání státních vyznamenání na Pražském hradě v pátek 28. října. Nelíbí se mu ale, že prezident zve hosty selektivně – na ceremoniál nepozval například předsedkyni Poslanecké sněmovny či předsedu Senátu.

Fiala dostává podle svých slov výzvy, aby oslavy ignoroval. Akce se ale zúčastní, a to navzdory tomu, že se mu přístup prezidenta nelíbí. „Možná tím řadě z vás neudělám radost, ale vím, proč tak jednám. A pevně věřím, že takto je to správné,“ napsal Fiala.

Předseda vlády má podle svých slov tři důvody, proč na akci jít. Nejde podle něj o soukromou oslavu Miloše Zemana, ale o tradiční akci k výročí vzniku samostatné republiky.

Přítomna bude také celá řada hostů, kteří podle Fialy očekávají, že bude jako premiér přítomen. V neposlední řadě jde také o fakt, že jako šéf vlády zvolil „cestu komunikace a hledání vzájemných cest mezi nejvyššími představiteli naší země.“

„Není to jednoduché a u mých voličů ani nijak populární. Ale je to nutné v zájmu České republiky. A minimálně v její zahraniční politice se to vyplácí. Nebudu toto svoje rozhodnutí měnit několik měsíců před koncem mandátu současného prezidenta republiky,“ napsal Fiala na Facebooku.

Prezident Zeman na ceremoniál nepozval předsedkyni Sněmovny Markétu Pekarovou Adamovou (TOP 09), předsedu Senátu Miloše Vystrčila (ODS) nebo předsedu Ústavního soudu Pavla Rychetského. V reakci na to se slavnostní události odmítla zúčastnit místopředsedkyně horní komory Jitka Seitlová.