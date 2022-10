Sunak hodinu před uzavřením nominací výrazně vede nad Mordauntovou

Necelou hodinu před uzavřením nominací na předsedu konzervativců má bývalý britský ministr financí podporu 192 poslanců. Jedinou vyzývatelku Penny Mordauntovou veřejně podporuje 27 zákonodárců, přestože její kampaň mluví o podpoře až 90.

Některé prominentní postavy strany prosazují, aby Mordauntová z kampaně odstoupila a strana se sjednotila za nynějším favoritem Sunakem. Pokud by oba politici v 15:00 SELČ měli podporu nejméně stovky poslanců, rozhodovali by do 28. října všichni registrovaní straníci, jichž je asi 170 000. (BBC)