Co je to špinavá bomba? Ruský ministr obrany tvrdí, že Ukrajina chce použít takzvanou špinavou jadernou zbraň. Nedá se vyloučit, že právě to chtějí udělat a na Ukrajinu pak svést sami Rusové. Jako politická zbraň může být špinavá bomba účinná. Jako vojenská ne.