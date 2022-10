Známky deprese a úzkosti vykazuje celkem 45 procent uprchlíků z Ukrajiny

To, co vypadá jako zlo, je ve skutečnosti hloupost, píše v komentáři Martin M. Šimečka. „Hlupák, který podporuje Rusko a bude se s vámi hádat, není autonomní bytostí. Stal se nástrojem bez vlastní vůle, je v podstatě znásilněn. A o to je nebezpečnější, protože hlupák je schopný konat zlo, aniž ho rozpozná.“