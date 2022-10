Propagandista končí v RT kvůli výrokům o topení ukrajinských dětí

Ruská propagandistická televizní síť RT ukončila spolupráci s moderátorem a šéfem svého ruského vysílání Antonem Krasovským. Ten předtím ve před kamerou mluvil o “topení“ a „upalování zaživa“ ukrajinských dětí.

„Těžko uvěřit, že by si Krasovskij upřímně myslel, že je třeba topit děti. V této chvíli přerušuji naši spolupráci, protože ani já, ani zbytek kolektivu RT nemůžeme dovolit, aby probleskla byť jen myšlenka, že někdo z nás je schopen souhlasit s těmito nesmysly,“ napsala k tomu šéfka RT Margarita Simonjaková, jinak nadšená podporovatelka invaze na Ukrajinu.

Krasovskij se těchto výroků dopustil při rozhovoru se spisovatelem Sergejem Lukjaněnkem. Ve stejném vysílání podle serveru Insider také prohlásil, že „Ukrajina nesmí existovat“. Lukjaněnko odpověděl, že Ukrajina existovat musí, protože zůstane velké množství lidí, kteří nebudou chtít žít v jednom státě (s Ruskem). „No, ty zastřelíme,“ odpověděl na to Krasovskij.

Ukrajinský ministr zahraničí Dmytro Kuleba v neděli kvůli zmíněným výrokům vyzval k celosvětovému zákazu RT. „Vlády, které stále ještě nezakázaly RT, se musí podívat na tento úryvek. Toto podporujete, když necháte RT vysílat ve svých zemích. Agresivní navádění ke genocidě, které nemá nic společného se svobodou slova,“ napsal.

Governments which still have not banned RT must watch this excerpt. This is what you side with if you allow RT to operate in your countries. Aggressive genocide incitement (we will put this person on trial for it), which has nothing to do with freedom of speech. Ban RT worldwide! https://t.co/xJC371rqyg

— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) October 23, 2022