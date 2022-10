Na filipínském ostrově Cebu havaroval airbus korejské společnosti Korean Air. Letadlo se několikrát pokusilo přistát v těžkém dešti, po posledním pokusu stroj vyjel z ranveje a havaroval. Informace o zraněných zatím nejsou známé. (AirLive)

News sources say KE631 from Seoul ran off the runway after aborting the landing twice due to poor weather conditions. pic.twitter.com/Pp70MlGLHU

— Breaking Aviation News & Videos (@aviationbrk) October 23, 2022