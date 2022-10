ČEZ chystá arbitráž

Ruská energetická válka proti Evropě začala zhruba rok před invazí na Ukrajinu, řekl v České televizi ředitel ČEZ Daniel Beneš. Měla podle něho vliv na 90 procent z růstu cen.

Energetická společnost ČEZ utrpěla kvůli výpadkům ruských dodávek škody ve vyšších stovkách milionů až v miliardách korun. Podle šéfa ČEZu Beneše je vyloučené jednat s ruským dodavatelem o dodávkách na příští rok, jediným možným krokem je naopak mezinárodní arbitráž.

„V momentu, kdy někdo neplní kontrakt, který máte, je těžké se bavit o něčem jiném než náhradě škody,“ řekl Beneš na dotaz, zda ČEZ s ruským Gazpromem jedná o dodávkách na příští rok. Výpadky v dodávkách podle něj ČEZ jasně poškodily. „Je to ve vyšších stovkách milionů až v prvních miliardách korun, logicky to budeme vymáhat,“ řekl. Otázkou podle něj je, co se povede vymoct. (ČTK)