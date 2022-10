Nedostatek zbraní by mohl znamenat vážný problém pro spojence Ukrajiny

Nedostatek zbraní v Evropě by mohl ukrajinské spojence donutit k těžkému rozhodování, protože by museli vyvažovat svou podporu Ukrajině s rizikem, že by se Rusko mohlo příště zaměřit na ně. Informuje o tom agentura AP.

Spojené státy a další členové NATO již několik měsíců posílají na Ukrajinu zbraně a vybavení v hodnotě miliard dolarů, aby jí pomohly v boji proti Rusku. Pro mnoho menších zemí NATO, a dokonce i pro některé větší země, však válka zatížila již tak vyčerpané zásoby zbraní. Někteří spojenci poslali všechny své rezervní zbraně ze sovětské éry a nyní čekají na americkou náhradu.