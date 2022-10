V Británii se po více než tisíci letech narodilo v divočině mládě zubra

Letos v červnu správci vypustili do rezervace v anglickém hrabství Kent tři samice zubra. Na podzim porodila mládě, první, které se v britské volné přírodě narodilo za posledních tisíc let.

Správce rezervace na začátku září znepokojilo, když jednu ze tří samic už delší dobu neviděli. Nakonec ji našli na odlehlejším místě, kam se ukryla, aby porodila mládě. Porod v ústraní je jednou z taktik, jak se ve zranitelné chvíli ochránit před predátory – ačkoliv nehrozí, že by na anglickém venkově žil predátor tak veliký, aby přemohl dospělého zubra, podotýkají The Times. Samice zubra evropského mohou dosahovat hmotnosti až půl tuny.

„Několik dní jsme samici číslo dvě neviděli, a bylo to znepokojující, protože je jinak běžně velmi sebevědomá a vždycky před ostatními – doufali jsme, že je v pořádku,“ řekl listu The Guardian správce parku Tom Gibbs a dodal, že nesvá mu připadala i dvě zbývající zvířata.

„Vydal jsem se ji hledat a asi po hodině jsem zaslechl šelest na okraji lesa. Nechtěl jsem se k ní příliš přibližovat, a tak jsem podíval dalekohledem a viděl jsem její švihající ocas,“ řekl Gibbs, kterému se v tu chvíli zdálo, že poblíž ní stojí nějaké menší zvíře, jako je jelen. „A pak zpoza samice vykoukla tlamička. Bylo to prostě neuvěřitelné, když jsem si pomyslel, že je to první divoký zubr narozený tady v Anglii. Byl to prostě velkolepý okamžik,“ dodal správce.

Projekt v Kentu na jihovýchodě Anglie, který se má postarat až o deset zubrů, je výsledkem snah fondů Kent Wildlife a Wildwood. Tři samice a nové mládě, které nyní v rezervaci žijí, nemají jména, a to z úcty k jejich statusu jako divokých zvířat. Správa rezervace má v plánu k samicím vypustit i samce v naději, že se velcí savci spáří.

Oznámení o narození mláděte správa parku odložila, protože Británie truchlila za dlouholetou panovnici Alžbětu II., píší The Times. Správci také chtěli počkat, jak bude malý zubr prospívat.

V Evropě žije ve volné přírodě 9000 zubrů evropských. Původní populace v Evropě zcela vyhynula až na zvířata žijící v zajetí, která se stala základem pro současnou novou populaci. Nejvíce zubrů žije v Polsku a Bělorusku, přes sto kusů je i v České republice. (ČTK)