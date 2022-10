Ukrajinci vyrábí neprůstřelné vesty pro děti

Ukrajinská nevládní organizace začala vyrábět neprůstřelné vesty určené výhradně pro děti. Speciálně upravená výstroj bude vážit od dvou do tří kilogramů a před střepinami a kusy skla má ochránit děti od 4 do 14 let. (Aktuálně.cz)

Organizace Lviv Defense Cluster je nyní podle jeho informací jediným producentem na světě, který se specializuje na výrobu této ochranné výstroje výhradně pro děti.