Ekologického Oscara letos získal kyjovský start-up Myco

Populace volně žijících živočichů na Zemi klesly v průměru o 69 % za necelých 50 let. Podle vědců se tak děje proto, že lidé pokračují v kácení lesů a znečišťují ovzduší. Před dvěma lety to bylo 68 % ‚ před čtyřmi lety to bylo 60 %. (Světový fond na ochranu přírody)