Španělsko do konce roku posílí protivzdušnou ochranu východní boku NATO

Maďarská vláda podporuje členství Švédska a Finska v NATO a do poloviny prosince ratifikuje jejich vstup do aliance. Uvedl to dnes šéf kanceláře maďarského premiéra Gergely Gulyás. Maďarsko a Turecko jsou jediné členské země NATO, které ještě neratifikovaly přistoupení Švédska a Finska k alianci – proces začal krátce poté, co Rusko v únoru napadlo Ukrajinu. (Politico)