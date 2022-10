Proč musel zmizet Chu Ťin-tchao

I několik hodin poté, co ze sjezdu KS Číny eskortovali Si Ťin-pchingova předchůdce Chu Ťin-tchaa, zůstává záhadou, proč se tak stalo. Pravděpodobné vysvětlení zní vážné zdravotní potíže (Chuovi je 79 let a jevil známky nevolnosti); pravděpodobná je i nevybíravá ukázka Si Ťin-pchingovy nově posílené moci. S jistotou však zatím nevíme nic.

