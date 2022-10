Si Ťin-pchingův předchůdce Chu Ťin-tchao byl odveden přímo ze sjezdu KS Číny

Si Ťin-pchingův předchůdce a bývalý vůdce Komunistické strany Číny Chu Ťin-tchao byl dnes nečekaně eskortován ze stranického sjezdu. Informuje o tom Reuters, podle níž Chu už při zahájení sjezdu jevil známky nevolnosti. Videozáznam však ukazuje, že se Chuovi odejít příliš nechtělo.

Chu původně seděl po Si Ťin-pchingově levici, ale pak k němu přistoupila eskorta a začala ho zvedat. Chu zjevně odejít nechtěl, aspoň to naznačuje videozáznam incidentu. Nakonec se však podvolil. Zatím se neví, co to celé mělo znamenat. (Reuters)

Už teď je ovšem potvrzeno, že Chuův chráněnec, dosavadní premiér Li Kche-čchiang, končí nejen jako předseda ústřední vlády, ale také ve vedení strany. Nebude ani členem Ústředního výboru, natož politbyra nebo jeho Stálého výboru.

Chu mu při odchodu ze sálu poklepal na rameno.