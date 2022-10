Čínský premiér Li Kche-čchiang končí. Nad jeho nástupcem visí otazník

Dosavadní čínský premiér Li Kche-čchiang odchází z nejužšího vedení země. Dnešní závěrečný den sjezdu KS Číny tak potvrdil předchozí spekulace, že Li skončí nejen na postu premiéra, ale také ve Stálém výboru politbyra, nejmocnějšího kolektivního orgánu v zemi.

Li Kche-čchiang. Foto: Světové ekonomické forum, Flickr CC BY-NC-SA 2.0

Informovala o tom agentura Kjódó.

Že Li Kche-čchiang nebude pokračovat jako premiér, bylo téměř jisté. Podle zavedené praxe se totiž v této funkci rotuje po dvakrát pěti letech a Li ji zastával od roku 2012. Tehdejší 18. sjezd Komunistické strany Číny ho v této pozici potvrdil, stejně jako potvrdil Si Ťin-pchinga na postu generálního tajemníka strany a předsedy Čínské lidové republiky.

Jasné však nebylo, zda Li nezůstane aspoň ve Stálém výboru politbyra. Tento nyní sedmičlenný orgán je po generálním tajemníkovi nejvyšší instancí moci v celé Číně. Před Si Ťin-pchingovým nástupem dokonce nejvyšší; Si to však změnil, když moc centralizoval a soustředil ji ve svých rukách.

Stranický neoficiální věk odchodu do důchodu je 68 let a Li Kche-čchiangovi je už 67. Přesto by ve Stálém výboru mohl zůstat podobně jako jiní jeho členové, kterým bylo i přes sedmdesát.

Jenže ve spletité politice nejvyšších pater komunistické strany představoval Li svého druhu Si Ťin-pchingova soka. Li a Si jsou ze soupeřících stranických frakcí. Proto jejich působení na nejvyšších výkonných postech udržovalo jistou rovnováhu, ačkoli Si Liho v posledních letech účinně odsunul do pozadí.

Že Li Kche-čchiang odchází z nejužšího vedení strany i země, znamená signál, že Si Ťin-pching z 20. stranického sjezdu vychází ještě mocnější – přesně jak se očekávalo.

Otázkou je, kdo se stane Li Kche-čchiangovým nástupcem. Za těchto okolností je ještě pravděpodobnější, že Si na post předsedy vlády prosadil některého ze sobě blízkých lidí – nejčastěji teď padá jméno šanghajského stranického tajemníka Li Čchianga, případně čchunčchingského Čchen Min-era.

Pořád je však ve hře také dosavadní vicepremiér Hu Čchun-chua, který je stejně jako Li Kche-čchiang z frakce spjaté s bývalým generálním tajemníkem Chu Ťin-tchaem.

Mimochodem, právě Chu Ťin-tchao byl dnes odveden ze sálu, kde se sjezd KS Číny koná. Původně seděl po Si Ťin-pchingově levici, ale pak k němu přistoupila eskorta a začala ho zvedat. Chu zjevně odejít nechtěl, aspoň to naznačuje videozáznam incidentu. Nakonec se však podvolil. Při odchodu ještě svému chráněnci Li Kche-čchiangovi poklepal na rameno. Zatím se neví, co to celé mělo znamenat.

O složení nového Stálého výboru je už dlouho rozhodnuto. Veřejnost se však jména vyvolených dozví teprve zítra, po stranickém plénu (Deník N chystá jejich portréty). Oznámení, kdo bude novým čínským premiérem, může trvat ještě déle.