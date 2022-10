Fiala: Návrh na jmenování Hladíka ministrem prezidentovi předám, až když se situace vyjasní

Premiér Petr Fiala (ODS) věří, že Hladíkova situace se do několika týdnů vyjasní tak, aby mohl návrh na jeho jmenování ministrem prezidentovi s klidným svědomím předat. Musí být podle něj jasné, že Hladík není vyšetřován ani obviněn. KDU-ČSL včera Hladíkovu nominaci potvrdilo.

Foto: Gabriel Kuchta, Deník N

„Respektuji rozhodnutí KDU-ČSL, současně jsem ale přesvědčen, že návrh na jmenování Petra Hladíka ministrem mohu podat panu prezidentovi až ve chvíli, kdy bude jasné, že Petr Hladík není vyšetřován, není obviněn a že podal jenom vysvětlení v kauze, která se ho přímo netýká,“ řekl Fiala na tiskové konferenci v Bruselu.

Takové informace podle něj mohou být k dispozici v řádu týdnů. „To je ta doba, na kterou navrhnu panu prezidentovi, aby pověřil pana místopředsedu vlády Mariana Jurečku vedením resortu (životního prostředí, pozn. red.),“ dodal.

„Věřím, že se situace během několika týdnů zcela vyjasní, takže budu moci s klidným svědomím svůj návrh na nominování Petra Hladíka podat, anebo ne, podle toho, jak se situace vyvine,“ sdělil premiér.

Předseda KDU-ČSL Marian Jurečka dříve řekl, že předpokládá, že by měl být Hladík jmenován v průběhu listopadu. „Nevím, jaký má pan prezident program, byl bych rád, aby to bylo v brzké době, ideálně do konce listopadu,“ sdělil.

Brněnský politik a v uplynulém volebním období první náměstek primátorky Brna Markéty Vaňkové Petr Hladík má ve funkci ministra životního prostředí nahradit Annu Hubáčkovou, která oznámila rezignaci ze zdravotních důvodů.

V úterý ale detektivové v Brně provedli razii, při níž prohledávali i Hladíkovu kancelář. Podle informací Deníku N Hladík naléhal na privatizaci městského domu, v níž figuruje hlavní obviněný brněnské kauzy.