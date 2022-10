Baerbocková: Západobalkánské státy vytvoří regionální zónu volného cestování

Albánie, Bosna a Hercegovina, Kosovo, Černá Hora, Severní Makedonie a Srbsko mezi sebou rozvolní podmínky cestování a budou si vzájemně uznávat vysokoškolské vzdělání a také pracovní kvalifikace.

Dnes to na berlínském jednání šesti západobalkánských států oznámila německá ministryně zahraničí Annalena Baerbocková. Krok označila za historický a za zárodek společného trhu, který je v Evropské unii samozřejmostí.

„Vlády šesti západobalkánských zemí se zavázaly k uzavření tří regionálních dohod o mobilitě. Díky těmto dohodám budou moci obyvatelé vašich zemí překračovat hranice na západním Balkáně jen s občanským průkazem. Zadruhé, univerzity si vzájemně budou uznávat diplomy. A vašim pracovníkům bude v regionu uznávána jejich pracovní kvalifikace,“ řekla Baerbocková na úvod zasedání západobalkánských ministrů zahraničí. Na schůzku byli pozváni také ministři zahraničí Bulharska, Řecka, Rakouska, Chorvatska, Slovinska a též Česka, které je nyní předsednickou zemí EU.

Podle Baerbockové mohou dohody vypadat jako technické. „Ale jsou to historické kroky, které změní životy lidí. Znamená to, že mladí Bosňané a Kosované se budou moci navštívit bez víz. To je každodenní praxe v Evropské unii,“ řekla. „Když se já dnes večer rozhodnu navštívit své přátele, tak prostě jdu a navštívím je,“ dodala o přeshraničním cestování.

Baerbocková nové dohody vnímá jako zárodek společného západobalkánského trhu. Šestici zemí pak vyzvala, aby nezpomalovaly ve vzájemném sbližování, které je i jejich cestou do Evropské unie. Zároveň je ale upozornila, že na evropské cestě stojí ještě řada překážek, zejména všudypřítomná korupce. „Boj s ní musí být prvořadým úkolem každé vlády,“ zdůraznila. (ČTK)