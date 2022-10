Žije poezie? Ano, bez finančního zisku, ale se stále mladší čtenářskou i tvůrčí základnou

Letošní Bookerovu cenu za román získal šrílanský spisovatel Šehan Karunatilaka. Sedmačtyřicetiletý autor ocenění obdržel za svou knihu The Seven Moons of Maali Almeida (Sedm měsíců Maaliho Almeidy) společně s odměnou ve výši 50 000 liber (1,4 milionu korun).