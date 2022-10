„Si je jako Putin.“ Tchajwanci mají jasno, kdo je na Ukrajině dobrý a kdo zlý, a chystají se na invazi

Čínská invaze na Tchaj-wan může přijít už letos nebo příští rok, varoval americký admirál Michael Gilday. „Nejde jen o to, co říká Si, ale 20 let vidíme, že Číňané dělají, co slíbili. Mluvíme o ‚oknu‘ 2027, ale nelze vyloučit 2022 nebo 2023.“ (AFP)