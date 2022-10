Policie obvinila dva lidi z vraždy v Praze, oba jsou ve vazbě, řekl Aleš Cimbala, mluvčí Městského státního zastupitelství v Praze, které případ dozoruje. Podle dřívějších informací v případu figuruje jako podezřelá středočeská zubařka.

Podle Cimbaly policie zahájila trestní stíhání dvou podezřelých 5. října. „Obětí byla jedna fyzická osoba, kdy k jejímu usmrcení došlo na území hlavního města Prahy. Obě obviněné osoby jsou na základě rozhodnutí soudu ve vazbě,“ sdělil mluvčí a doplnil, že další a bližší informace nyní nebude státní zastupitelství s ohledem na neveřejné přípravné řízení podávat.

Za vraždu hrozí podle trestního zákoníku v základní sazbě 10 až 18 let vězení. Sazba se zvyšuje na 12 až 20 let, pokud je vražda předem promyšlená. Ještě přísnější potrestání – 15 až 20 let nebo výjimečný trest – hrozí pachatelům, kteří zavraždí více lidí či dítě nebo kteří například vraždí v úmyslu získat majetkový prospěch. (ČTK)