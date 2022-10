Baxa míří na knižní veletrh do Frankfurtu

Ministr kultury Martin Baxa zítra navštíví Frankfurtský knižní veletrh. Jedním z hlavních bodů jeho programu je jednání s ředitelem veletrhu o čestném hostování České republiky v roce 2026.

V rámci veletrhu zavítá Baxa na výstavní pavilon letošní hostující země, Španělska, a národní stánek České republiky, kde letos mimo jiné představí své knihy v německém překladu spisovatelky Radka Denemarková a Alena Mornštajnová.

Frankfurtský veletrh je největší mezinárodní knižní veletrh a místo setkávání expertů z oblasti literatury, vzdělávání, filmového průmyslu a vědy. Jedním z hlavních přínosů veletrhu je od roku 1976 každoročně se měnící čestný host, který prezentuje svůj knižní trh, literaturu a kulturu.

Velká mediální pozornost pak prostřednictvím kultury podporuje pozitivní obraz vybrané země i v mezinárodních vztazích. Účast na veletrhu je vysoce prestižní událostí a díky úspěchu na mezinárodním knižním veletrhu v Lipsku v roce 2019 má Česká republika pro vyjednávání velmi dobrou pozici.

Česká republika je ve Frankfurtu zastoupena prezentací, kterou, s podporou a z pověření ministerstva kultury, připravila Moravská zemská knihovna v Brně. Představuje současnou podobu a témata české literatury prostřednictvím výběru z aktuální knižní produkce.

K nahlédnutí jsou také publikace z kolekce Nejkrásnější české knihy oceněné v soutěži pořádané ministerstvem kultury a Památníkem národního písemnictví.

Český národní stánek (v hale 4.0, číslo B78) nabízí na ploše 120 m² novinky současné české prózy, poezie, komiksu, literatury pro děti a mládež a esejistiky celkem šestnácti českých nakladatelů. Stánek navštíví také 18 talentů knižního trhu v Evropě z osmi zemí s českými nakladateli. Do jejich výběru se dostalo i pražské nakladatelství Labyrint, které ve Frankfurtu zastupuje Petra Nováková.

Do nejužší nominace šesti titulů o Německou knižní cenu (Deutscher Buchpreis) se probojoval také německy píšící český autor Jan Faktor z Berlína. Na prestižní ocenění byl nominován za autobiografický román Trottel (Blbec, nakladatelství Kiepenheuer & Witsch). Faktor, který od konce 70. let žije v Německu, se do užšího výběru na Německou knižní cenu dostal již v roce 2010 rovněž s autobiografickým románem (Jiříkovy starosti o minulost).