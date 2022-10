Putin se podle Scholze svým útokem na Ukrajinu přepočítal

Evropská unie od sankcí a tlaku vůči Moskvě neustoupí, dokud Rusko nezastaví svou útočnou válku proti Ukrajině, prohlásil v německém parlamentu spolkový kancléř Olaf Scholz.

Ruský prezident Vladimir Putin se podle něj přepočítal ve slabosti Ukrajiny a ostatních Evropanů a nepomáhá mu ani to, že jako zbraně používá potraviny a energetické suroviny. Scholz dodal, že svobodná Evropa ze všech zkoušek souvisejících s invazí vzejde jednotnější a nezávislejší, než byla před válkou.

„Když Putin v únoru válku začal, mnozí se domnívali, že Ukrajina bude do několika dní obsazena. Věřil tomu i Putin,“ řekl německý kancléř. Ruskem organizovaná pseudoreferenda na okupovaných částech Ukrajiny nebyla podle něj nic jiného než fraška, která nemá žádnou platnost.

„Dopadlo to jinak, protože Ukrajinci svou zemi statečně a za cenu velkých a bolestivých obětí brání, Dopadlo to jinak i díky tomu, že Ukrajinu podpořili její partneři včetně nás, a to politicky, finančně, humanitárně i zbraněmi,“ dodal šéf spolkové vlády. (Tagesspiegel)