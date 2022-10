Ruský prezident Vladimir Putin podepsal nařízení o bezpodmínečném dodržování termínů a výše výplat vojákům povolaným v rámci částečné mobilizace. Plat má podle Putina činit nejméně 195 000 rublů měsíčně (asi 78 000 Kč).

Oznámila to dnes agentura Interfax. Rusko 24. února vojensky napadlo Ukrajinu. Agresivní válku, kterou proti sousední zemi vede, nazývá „speciální vojenskou operací“.

Putin nařídil „částečnou mobilizaci“ minulý měsíc a vzápětí z Ruska uprchly nebo se o to pokusily statisíce Rusů v branném věku. V médiích se mezitím objevily zprávy o úmrtích čerstvě zmobilizovaných vojáků, a to buď ještě v ruských posádkách, anebo na Ukrajině, kam první vojáci dorazili bez jakéhokoliv výcviku.

„Dnes jsem podepsal nařízení o bezpodmínečném dodržování termínů a výše výplat. Připomínám, že mají činit nejméně 195 000 rublů za kalendářní měsíc. Zvlášť zdůrazním, že zahrnují i období přípravy a výcviku,“ řekl Putin během zasedání bezpečnostní rady.

V nařízení, zveřejněném na webu Kremlu, se praví, že ministerstvům obrany a financí se ukládá, aby stanovily výši peněžního příspěvku a dalších plateb občanům povolaným k vojenské službě za mobilizace, a to na základě minimální zaručené výše nejméně 195 000 rublů za kalendářní měsíc od zařazení do seznamů vojenské jednotky, včetně období výcviku. Splnit toto nařízení mají ministerstva k 1. listopadu.

Prezident také prohlásil, že zmobilizovaní vojáci musí být vybaveni vším potřebným. „Chci zdůraznit, že jsme pyšní na každého, kdo nastupuje vojenskou službu, plní svou povinnost při obraně vlasti. Naši vojáci, ať by plnili jakékoliv úkoly, musí být vybaveni vším nezbytným,“ řekl prezident. To podle něj platí i ohledně vybavení kasáren, životních podmínek, výstroje, jídla a zdravotní péče. „Máme všechny možnosti pro to, abychom vyřešili vznikající problémy – a ty se vyskytují – na soudobé úrovni hodné naší země,“ prohlásil šéf státu.

Putin patrně narážel na informace z médií, že v mnoha případech si zmobilizovaní vojáci museli opatřit i životně důležité vybavení, například neprůstřelné vesty, anebo balíčky první pomoci, na vlastní náklady, anebo jim je kupovali příbuzní.

Putin také nařídil šéfům regionů, aby se spolu s dobrovolníky a společenskými organizacemi postarali o všemožnou pomoc příbuzným zmobilizovaných vojáků. (ČTK)