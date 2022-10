Předseda KDU-ČSL Marian Jurečka nevylučuje, že bude Petr Hladík nadále kandidátem na ministra životního prostředí. Hladíka policie požádala o přístup do kanceláře a podání vysvětlení v kauze údajné korupce během přidělování bytů v Brně.

„Pro mě, pokud je někdo v situaci, že je osloven, aby podal vysvětlení, je mu prohlédnutá kancelář – a já jiné informace nyní nemám – automaticky to neznamená, že ten člověk něco spáchal, že bude obviněn a že to je důvod pro to, aby ten byl vyoutován z veřejného a politického života,“ řekl Jurečka s tím, že je na tyto předčasné závěry velmi opatrný a počká si, co zítra řekne Petr Hladík na schůzce s širším vedením strany.

„Zítra na celostátním výboru od Petra Hladíka obdržíme informaci, jak on dál tu situaci vidí, povedeme o tom debatu a rozhodneme, jestli se náš postup změní, nebo nezmění. O žádných jménech nebo posunech či výměnách mezi resorty nejednáme a za mě to není na pořadu jednání,“ dodal Jurečka v Bruselu.