Vláda podpořila záměr vybudovat u Plzně průmyslový areál, kde by mohla vzniknout továrna na baterie do elektroaut koncernu Volkswagen. Po jednání vlády o tom informoval ministr průmyslu Jozef Síkela. Takzvaná gigafactory by měla vzniknout na záložním armádním letišti Líně.

Podle předsedy představenstva Škody Auto Klause Zellmera by rozhodnutí o umístění gigafactory mohlo padnout do konce roku. Kromě lokality u Plzně jsou podle něj ve hře ještě místa v Polsku a Maďarsku. (České noviny)