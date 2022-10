Do tendru 2023+ Lesů ČR za 12 miliard se přihlásilo 48 firem. Státní podnik jej vypisuje každý rok na lesnické práce, těžbu a prodej dřeva. Těžba by se měla odehrát na 564 000 hektarech lesa. Smlouvy by měly být uzavřeny do konce listopadu. (České noviny)