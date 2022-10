Kreml chce ze státního fondu investovat až 1,4 bilionu rublů (560 miliard korun) do nákupu nových letadel, která by měla nahradit stroje západní provenience. Částku chce Rusko utratit do roku 2030, ve stejné době má tamní průmysl vyrobit tisíc letadel. (Reuters)